Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2023-2024 umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın’dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın’dan yola çıkan 354 umreci, Bey Camii ve Yavuz Sultan Selim Camii’nden telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama törenin de konuşan kafile başkanı İl Müftüsü Hasan Güneş, "Değerli kardeşlerim, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul eylesin. İlimizden 354 umrecimizle birlikte kutsal topraklarda ibadetlerimizi yapacağız. Vatanımız, milletimiz, İslam âlemi ve özellikle Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Rabbimiz yapacağınız tüm dualarınızı vereceğiniz sadaklarınızı kabul etsin"dedi.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe’nin yaptığı duanın ardından umreciler mukaddes topraklara uğurlanmak üzere İzmir havaalanına doğru yola çıktı. Törene İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, kurum amirleri, hacı adayları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.