Adıyaman Havalimanından Umre ziyareti için vatandaşlar aktarma olmadan direk Suudi Arabistan’a uçtu.

Adıyaman Havalimanından Umre ziyareti için vatandaşlar aktarma olmadan direk Suudi Arabistan’a uçtu.

Adıyaman Havalimanından havalanan TK 5116 sefer sayılı uçak aktarmasız, direk Cidde Havaalanına hareket etti. Seyahat acentesi tarafından kiralanan uçak ile 149 yolcu Umre ziyareti için kutsal topraklara hareket etti. Kuran’ı Kerim ve dualar okunarak uçağa binen vatandaşlar Kabe’yi ve kutsal mekanları ziyaret edecek. Vatandaşlar, dönüşlerinde ise aktarmasız olarak Adıyaman Havalimanına gelecek.