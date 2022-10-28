Erzincan İl Müftülüğü, bu yıl umreye gidecek olanlara yönelik başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor.

Erzincan İl Müftülüğü, bu yıl umreye gidecek olanlara yönelik başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor.

Erzincan’da umre ziyareti yapmak üzere kayıt yaptıran umre yolcularının ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde ifası ve yolcuların hayatlarında manevi bir milat oluşturmak amacıyla, Erzincan İl Müftülüğünde eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen seminerlerde İl Müftüsü Burhan Çakır, Müftü Yardımcıları İsmail Yılmaz, Kazım Ural, Gülay Demirci ve Hac-Umre Şube Müdürü Teyfik Çıtak Umre ahkamı ve ziyaretler üzerine bilgilendirme sunumlarını yaptılar.