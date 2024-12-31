Erzincan İl Müftülüğü görevlilerince, yarıyıl tatilinde umreye gidecekler için verilen seminerler tamamlandı.

Sömestr tatilinde Erzincan’dan kalkacak uçak ile Mekke - Medine umre ziyaretleri için gidecek olan vatandaşlara, hocalar tarafından açıklayıcı bilgiler verilerek ibadet ve ziyaret için hazırlık yapmalarına rehberlik edildi.

Umreye gidecek vatandaşlara umre hakkında bilgiler verilerek ibadet bilinci ve umre ibadeti, umre yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık ile temel sağlık bilgileri konularının ele alındığı seminerlerde, umrecilere önemli bilgiler verildi.