DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü umre yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlara seminerlerine başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü umre yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlara seminerlerine başladı.

Düzce’de 20 günlük umre programlarına katılacak vatandaşlara yönelik İl Müftülüğü tarafından seminerler başlatıldı. Bu bağlamda Müftü Rüstem Can tarafından 1 Kasım 2022 tarihinde umre yolculuğuna çıkacak 20 günlük servisli umre turuna kayıtlı olan umre adaylarına eğitim verdi. Umre ile ilgili bilgiler veren Rüstem Can, umrecilere kolaylıklar ve başarılar diledi.