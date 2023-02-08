Sinop’ta eşiyle beraber umreye gitmek için kayıt yaptıran vatandaş, umre ziyaretini ileri bir tarihe tehir ederek iki kişilik umre parasını depremzedelere bağışladı.

Sinop’ta eşiyle beraber umreye gitmek için kayıt yaptıran vatandaş, umre ziyaretini ileri bir tarihe tehir ederek iki kişilik umre parasını depremzedelere bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle irtibata geçen vatandaş, umre için biriktirdiği 50 bin lirayı, depremzedelere iletilmesi için TDV Sinop Şube Başkanı ve İl Müftüsü Mustafa Düzgüney’e makbuz karşılığında teslim etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, “Eşimle birlikte umreye gitmeye niyetlendik ve Sinop İl Müftülüğüne kaydımızı yaptırdık. Meydana gelen deprem sebebiyle oradaki kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarının çok olacağını düşündük. Devletimizin her türlü imkanlarını seferber ederek depremzedelere yardım ettiğini biliyorum ama çorbada bizimde tuzumuz olsun diye eşim ile birlikte umre ibadetini ileri bir tarihe erteleyerek iki kişilik umre parasını depremzedelere gönderilmek üzere Türkiye Diyanet vakfı Sinop Şubesine bağışladım. Rabb’im kabul eylesin. Ecrini mükafatını zayi ettirmesin” dedi.

İl Müftüsü Düzgüney ise “Hayırsever amcamızı bu örnek davranışından dolayı tebrik diyorum. Bey efendiyi ileri bir tarihe ertelediği umre ibadetini, çok defalar sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde yapmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde evsiz ve eşyasız kalan, yakınlarını kaybeden depremzedelerimize Allah’tan sabır, deprem sebebiyle vefat edenlere de rahmet diliyorum" diye konuştu.