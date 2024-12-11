Erzincan Valiliği himayelerinde Erzincan İl Müftülüğü ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve il protokolü katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Vali Aydoğdu, gençlere seslenerek "Sizin bu azminiz, inancınız ve duruşunuz bize umut veriyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler çalışmaya devam edin. Milli ve manevi değerlerinizi öğrenmeye, öğretmeye ve yaşamaya devam edin. Bizler de var gücümüzle, bütün imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Umre ödüllü bilgi yarışmasına katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik eden Aydoğdu, yarışma gereğince umreye gidecek 7 öğrencinin haricinde 10 öğrencinin Erzincan Belediyesi, 7 öğrencinin de Erzincan Valiliği desteğiyle olmak üzere toplam 24 öğrencinin Umre’ye gönderileceğini belirtti.

Konuşmasının son bölümünde gençlerin ilimle başladığı bu kutlu yolu duayla bitirecek olmalarının önemini de belirten Aydoğdu, Umre’ye gidecek tüm gençleri tebrik ederek düzenlenen güzel ve anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.