Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, umre ödüllü “Gençlik Bilgi Yarışması” başvurularının başladığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak, dini ve ahlaki değerlerimizi diri tutmak gayesi ile lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz umre ödüllü “Gençlik Bilgi Yarışması” başvuruları bugün başlıyor. Tüm genç kardeşlerimizi bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyor, başarılar diliyorum.”