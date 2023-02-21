Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 73 yaşındaki Bayram Bozkul, umre için biriktirdiği 40 bin TL’yi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağışladı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 73 yaşındaki Bayram Bozkul, umre için biriktirdiği 40 bin TL’yi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Bayram Bozkul örnek bir davranışa imza attı. Bayram Bozkul, yıllardır umreye gitmek için biriktirdiği 40 bin TL’yi depremzedeler için deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı.

Bayram Bozkul, Soğucak Köy Muhtarı Durmuş Çatak’a ile birlikte bankaya giderek umre parası olan 40 bin TL’yi AFAD hesabına yatırdı.