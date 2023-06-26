Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Ümraniyespor, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 28 yaşındaki orta saha Muhammed Mert’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ümraniyespor, geride kalan sezonu Manisa FK’da tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu Muhammed Mert’i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklama, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Manisa FK’da geçiren Muhammed Mert ile prensip anlaşmasına varmış olup sağlık kontrollerin tamamlanmasının ardından transfer resmiyete kavuşacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezona Hatayspor ile başlayan orta saha pozisyonunda oynayan Muhammed, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası sezonun geri kalanını Manisa FK ile tamamlamıştı.

Muhammed Mert, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 3 Süper Lig maçına çıkarken, skor katkısı yapamazken, sezonun ikinci bölümünde Manisa FK ile 10 maçta şans buldu ve 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.