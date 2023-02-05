Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Alanyaspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Alanyaspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Ümraniyespor yarın saat 17.00’de Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 14 puanla son sırada yer alıyor. Adana ekibi ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ümraniyespor ligde son olarak deplasmanda Giresunspor’u mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu maçın ardından oynadığı 4 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Ümraniye söz konusu süreçte İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray’a yenildi.

2. randevu

Ümraniyespor ile Adana Demirspor, Süper Lig’de bugüne kadar 1 kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında Adana’daki mücadeleyi Adana Demirspor, Kevin Rodrigues’in golü ile 1-0 kazandı. İki takım daha önce Spor Toto 1. Lig’de de 10 kez karşı karşıya gelmişti.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.