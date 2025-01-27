Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinde öğrencilere etkinlik ve faaliyetlerle dolu bir tatil armağan etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ara tatil programı ile çocuklar unutulmaz bir tatil yaşıyor.

‘’Derse mola, enerjiyi depola’’ sloganından hareket ederek yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle 6-12 yaş aralığındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Ümraniye Belediyesi, tatil döneminde de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Survivor Parkuru, Bowling, Hedef Top Atma, Sek Sek, Fasulye Atma, Tünel Topu, Reaksiyon, Çemberle Taş Kağıt Makas, Çemberle İş Birliği ve Masa Tenisi Topu Taşıma olmak üzere birbirinden farklı oyun ve etkinliklerin yer aldığı faaliyetlerle Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oluyor.

Haftanın iki günü ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar, bir yandan sosyalleşirken bir yandan da fiziksel aktivitelerle zaman geçirme fırsatı bulmuş oluyor.