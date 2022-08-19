Ümraniye’de Yaz Kur’an Kursu eğitimleri sona erdi. Yaz tatili boyunca eğitim alan öğrenciler kapanış töreninde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Ümraniye’de Yaz Kur’an Kursu eğitimleri sona erdi. Yaz tatili boyunca eğitim alan öğrenciler kapanış töreninde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli ve faydalı geçirmeleri için Ümraniye Müftülüğü ile her yıl müşterek olarak düzenlediği Yaz Kur’an Kursu bu yıl yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, kısas-ı enbiya, akıl ve zekâ oyunları eğitimi aldı. Eğitimlerin sona erdiği Yaz Kur’an Kursu için bir kapanış töreni düzenlendi.

Öğrenciler doyasıya eğlendi

Ümraniye Millet Bahçesi’nde yapılan programa, yüzlerce öğrenci velileriyle birlikte katılım sağladı. Kapanış töreni, Kur’an tilaveti ile başladı. Kurulan şişme oyun parkları, oyun alanları ve canlı sahne gösteri ile çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli zamanlar geçirdi. Camiler arası genç öğrenciler arasında yapılan turnuvada dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

“Hacivat ile Karagöz’ü çok beğendim”

Kapanış törenine katılan öğrencilerden Muhammed Emin Akpınar, “Bugün çok eğlendik. Özellikle Hacivat ile Karagöz’ü çok beğendim. Birazdan da oyun alanına gideceğim. Ayrıca Başkanımız İsmet Yıldırım’ı çok seviyoruz” dedi. Futbol turnuvasında derece alan takım oyuncusu Ferhat Şinkar, “Kur’an-ı Kerim eğitimleri aldık. Hocalarımız çok iyi ve nazikti. Bugünkü etkinliklerde çok keyifliydi. Turnuvada da derece aldık. Çok mutluyuz” diye konuştu.