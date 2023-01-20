Ümraniye Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ’’İyilik soğuk geçirmez’’ başlığıyla hazırlıklarını tamamladığı insani yardım kampanyası ile Suriye’nin İdlib bölgesine 15 tır insani yardım gönderdi. Ümraniye’den yola çıkan tırlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Ümraniye Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ’’İyilik soğuk geçirmez’’ başlığıyla hazırlıklarını tamamladığı insani yardım kampanyası ile Suriye’nin İdlib bölgesine 15 tır insani yardım gönderdi. Ümraniye’den yola çıkan tırlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Ümraniye Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Hekimbaşı Sosyal Tesislerinde düzenlenen organizasyon ile Suriye’ye 15 tır insani yardım gönderildi.

’’İyilik soğuk geçirmez’’ kampanyası çerçevesinde yapılan organizasyon ile Suriye’nin İdlib bölgesine gidecek tırların içerisinde, gıda maddeleri, hijyen paketleri, battaniye, mont, yakacak maddeler ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğu belirtildi. Ümraniye’den yola çıkan tırlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Düzenlenen organizasyona, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"Yine yapacağız, bütçemize dokunsa da dokunmasa da yapacağız"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yardım deyince Türkiye’miz, tarihten gelen bir silsileyle baktığımızda son Osmanlı coğrafyasında dünyaya neler yapıldığını tarih yazma eserlerde hepsi görünüyor. Cumhuriyet tarihine de baktığımız zaman son 20 yılda Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda mazlum insanlara, mazlum coğrafyalara elini nasıl uzattığını hep beraber şahit oluyoruz. Biz yine yapacağız, bütçemize dokunsa da yapacağız, dokunmasa da yapacağız inşallah" dedi.