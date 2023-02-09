Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğiyle AFAD koordinasyonuyla, depremzedelere yardım göndermek için kurulan kapalı pazar alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında, bugüne kadar 100 tır malzeme deprem bölgesine gönderildi.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğiyle AFAD koordinasyonuyla, depremzedelere yardım göndermek için kurulan kapalı pazar alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında, bugüne kadar 100 tır malzeme deprem bölgesine gönderildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen ve çevre illerde de büyük tahribata neden olan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Uluslararası kamuoyunda da büyük yankı yapan ve yüzyılın en büyük depremi olarak nitelendirilen afetin ardından hızlı bir şekilde AFAD koordinesinde çalışmalar başladı. Ümraniye Belediyesi de Ümraniye Kaymakamlığı’yla birlikte yaşanan acı olayın hemen ardından Yamanevler Mahallesi’nde yer alan kapalı pazar alanında bir yardım toplama merkezi oluşturdu. Başta sosyal medya olmak üzere tüm iletişim araçları üzerinden vatandaşlara ulaşılarak yardım çağrısında bulunuldu.

Yardım toplama merkezi aralıksız çalışıyor

Ümraniye Belediyesi’nde görev yapan personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Pazartesi gününde beri faaliyette olan ve hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü yardım merkezinden bugüne kadar depremzedelere 100 tır yardım malzemesinin sevkiyatı sağlandı. Battaniye, çadır, jeneratör, ısıtıcı, gıda malzemesi, giyim, ayakkabı, temizlik ürünleri, bebek bezi ve mama gibi malzemeden oluşan tırların transferi de yine belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bölgeye ulaşan yardımlarsa AFAD yetkililerine teslim ediliyor.

Yardım toplama merkezindeki çalışmalar devam edecek.