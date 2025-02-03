Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Sema Nur Yüksel, önemli bir başarıya imza atarak Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 40 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Tahsin Efe Yılmaz ise aynı müsabakada 66 kiloda Türkiye 5.si oldu.

1-2 Şubat tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 65 ilden 960 sporcunun katıldığı Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında, Ümraniye Spor Kulübü Judo sporcuları önemli başarılara imza atarak Ümraniye’ye büyük bir gurur yaşattılar. Sema Nur Yüksel 40 kiloda Türkiye şampiyonu olurken Tahsin Efe Yılmaz da 66 kiloda Türkiye 5. si olarak şampiyonadan ödüllerle döndüler.

Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız bu yatırımların meyvelerini sporcularımızın başarılarıyla topluyoruz. Kulübümüz sporcularından Sema Nur Yüksel ve Tahsin Efe Yılmaz aldığı derecelerle bizlere büyük gurur yaşattı. Başta Yüksel ve Yılmaz olmak üzere her türlü desteği verdiğimiz sporcularımızı, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük zaferlere imza atacaklar. Ümraniye’yi önemli bir spor kenti yapmaya kararlıyız. Bu noktada elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz" dedi.