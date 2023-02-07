AFAD Koordinasyonu’nda, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı işbirliğiyle depremzede ailelere gönderilmek üzere toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırlar yola çıktı.

AFAD Koordinasyonu’nda, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı işbirliğiyle depremzede ailelere gönderilmek üzere toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırlar yola çıktı.

Vatandaşlar, depremzede ailelere gönderilmek üzere Ümraniye Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’na bir çok ihtiyaç malzemesi getirdi. Gece saatlerinde yola çıkan 3 tırın ardından diğer malzemeler de hazırlanıp yola çıkmaya başladı. Isıtıcı, battaniye, kışlık çadır, hijyen seti, gıda kolisi, çocuk bezi, uyku tulumu gibi çeşitli acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım TIR’larının 3’ü 6 Şubat akşamı yola çıkmıştı.7 Şubat’ta da yardım tırları yine depremzedelere ulaşmak üzere yola çıkmaya devam ediyor.

Yardım için gelen Zümra Aktürk, “Belediye başkanımız ilk günden beri bizi bilgilendiriyor. Deprem bölgesindekilere yardımcı olabilmek için buradayım. Olumsuz hava şartlarına rağmen depremzedeler için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Reyhan Yılmaz isimli bir vatandaş ise, “Yardım amacıyla buradayım. Onların acılarını gerçekten paylaşıyorum. Keşke elimden daha çok şey gelse de yapabilsem. Ümraniye Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine destek

Depremin ilk gününde Ümraniye Belediyesi tarafından bölgeye, 11 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma aracı, mobil ikram aracı ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere 5 adet araç, 13 personel, 5 AFAD personeli, 2 tır, 1 ekskavatör, 2 loder, 1 eskort aracı ve 8 personeli yola çıkmıştı.