Ümraniye’de vakaya giden ambulansın önünü keserek yumruklayan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, vakaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulans aracını yumruklayan öfkeli şahıs, aracın önüne duba koyarak yolunu kesti. Ambulans şoförünün üzerine yürüyen ve darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.