Ümraniye’de eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen vatandaş, yolun bozuk olduğu gerekçesiyle kendilerini istediği yere götürmeyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförünün demir sopalı saldırısına uğradı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, Çengelköy’e gitmek için eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen Kadir T. ile mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini söyleyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü durumu telefonla aradığı oğullarına bildirdi. Sözlü başlayan tartışmada taksi şoförü yanında taşıdığı demir sopayla, yolcu Kadir T’nin başına vurdu. Aldığı darbe sonrası Kadir T. baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir T.’nin alnına dikiş atıldı. Taksi şoförünün iddiasına göre ise Kadir T. aracın camlarını patlattı. Kadir T. ve taksi şoförü birbirinden şikayetçi oldu. İkili arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.