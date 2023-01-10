Ümraniye’de bir şahıs, parkta bulunan sokak köpeklerine silah ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği bir köpek yaralanırken, parkta hayvanları besleyen Özlem Gürel adeta canını siper ederek saldırganın önüne geçti. Silahlı saldırganı engelleyen Gürel, “Şahıs ’ben bunları vuracağım, bunlar beni buradan geçirmedi’ dedi. Kolunun altından silahı doğrulttu. Doğrultunca direkt ateş etti köpeğimize. Köpeğimiz yanağından vuruldu” dedi.

Ümraniye’de bir şahıs, parkta bulunan sokak köpeklerine silah ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği bir köpek yaralanırken, parkta hayvanları besleyen Özlem Gürel adeta canını siper ederek saldırganın önüne geçti. Silahlı saldırganı engelleyen Gürel, “Şahıs ’ben bunları vuracağım, bunlar beni buradan geçirmedi’ dedi. Kolunun altından silahı doğrulttu. Doğrultunca direkt ateş etti köpeğimize. Köpeğimiz yanağından vuruldu” dedi.

Olay, Ümraniye’de bulunan Mimar Sinan Parkı’nda 21 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Gürel’in parkta köpekleri beslediği sırada aynı mahallede oturan Sinan D. isimli şahıs elinde silahla parka geldi. Sokak hayvanların silahla ateş eden şüpheli Sinan D., ‘Duman’ isimli köpeği yaraladı. Bu sırada adamın önüne geçerek engellemeye çalışan Özlem Gürel, adeta canını siper etti. Gürel’in saldırganın yakasından tutup, ‘Sen ne yapıyorsun? Onları korumak için canım çıkıyor, beni vurursan vur’ demesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

“Çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkarım”

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Sinan D. ifadesinde, parktan geçtiği sırada köpeklerin üzerine doğru geldiğini, evden silahını alıp tekrar parka gittiğini anlatarak, "Köpekleri korkutmak için silahımı havaya sıkacaktım ancak parktaki kadın üzerime geldi. Köpeklerden birine ateş ettim. Daha kötüsü olabilirdi, ancak iyi ki olmadı. Çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkarım. Bu korkumu bir türlü yenemedim" diye kendini savundu.

Şüpheli hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı

Savcılık ifadesinin ardından ‘hayvana işkence etme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Hakimlik ayrıca şüphelinin silah bulundurmamasına ve taşımamasına karar verdi.

Sokak hayvanlarını korumak için saldırganın önüne geçen Özlem Gürel, “Normalde her akşam köpeklerle yürüyüşe gidiyoruz. Ben de saat 10 gibi karşıdan gelmiştim. Annem aradı ‘köpekler seni bekliyor yürüyüşe gidin’ diye. Yürüyüşe gitmek için hazırlandık, beslemelerini yaptım. Yukarıdan merdivenlerden bir beyefendi elinde silahla geldi. ‘Sen ne yapıyorsun’ dedim beyefendiye. O da ‘ben bunları vuracağım, bunlar beni buradan geçirmedi’ dedi. Kolumun altından silahı doğrulttu. Doğrultunca direkt ateş etti köpeğimize. Köpeğimiz yanağından vuruldu. ‘Sen ne yapıyorsun’ diyerek üstüne gidince bayağı cebelleştik. ‘Çekil önümden, çekilmezsen seni de vururum’ dedi. Ben de ‘buyur vur. Benim burada hayvanları korumak için canım çıkıyor, istersen öldür ’ dedim. Diğer hayvanları da vuracaktı, vurmasına izin vermeyeceğimi görünce kaçarak yukarı koştu. Diğer köpeklere de zarar verir korkusuyla peşinden gidemedim. Yaralı köpekle de ilgilenmem gerekiyordu. Karakola da giderek şikayette bulunduk. Köpeğin antibiyotik tedavisi devam ediyor ve kremler kullanıyoruz. Kendisi parka alkol almaya gelmiş ve gelince de köpekler geçirmemiş kendisini. Daha önceden burada çok fazla ateş yakma alkol alma sıkıntılarımız oluyordu. Köpekler geldikten sonra parkta bu tür vakalar olmamaya başladı” dedi.

Köpeklere silahlı saldırı anı kamerada

Şahsın elindeki silahla köpeklere ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde silahla parka geliyor. Hayvansever kadın silahlı şahsı engellemeye çalıştığı esnada şahıs tetiğe basıyor ve bir köpek vuruluyor. Kadın şahsı engelliyor ve şahıs parktan uzaklaştırıyor.