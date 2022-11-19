Ümraniye’de Şile otoyolunda yol kenarında peyzaj çalışmasını bitiren Ağaç A.Ş. işçilerinin emniyet şeridinde park halinde olan araçlarına bindikleri sırada arkadan gelen otomobilin araca çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü ile işçilerden biri yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ümraniye’de Şile otoyolunda yol kenarında peyzaj çalışmasını bitiren Ağaç A.Ş. işçilerinin emniyet şeridinde park halinde olan araçlarına bindikleri sırada arkadan gelen otomobilin araca çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü ile işçilerden biri yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Ümraniye’de Şile otoyolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ağaç A.Ş.’ye bağlı işçiler, yol kenarındaki peyzaj çalışmalarını bitirdikten sonra emniyet şeridinde park halinde bulunan araçlarına yöneldi. İşçiler araca bindikleri esnada seyir halinde olan Daewoo marka 16 BAZ 02 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ford marka 34 FYC 475 plakalı araca çarptı. Önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü ile araca binmekte olan işçilerden biri yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri de olay yerinde çalışmalarını yürüttü. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.