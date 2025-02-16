Ümraniye’de park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi sürücüyü tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi 1 araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahıs, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.