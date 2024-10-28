Ümraniye’de müdür yardımcısına bıçak çeken 7. sınıf öğrencisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için üç hafta gözlem altına alındı.

İstanbul Ümraniye’de 24 Ekim 2024 tarihinde iddiaya göre, Yunus Emre Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı S.M.U., okul bahçesinde 7. sınıf öğrencisi K.Ş. ile beklerken K.Ş.’nin annesiyle telefonda görüştü. Görüşme sırasında S.M.U.’nun, "Çocuğunuzun bakıcısı değilim" dediğini duyan öğrenci müdür yardımcısı S.M.U.’ya hakaret ederek okuldan ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine geri dönen K.Ş., tehditler savurarak okulda müdür yardımcısını aramaya başladı.

Gözetim altına alınacak

Olayın ardından K.Ş. gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. K.Ş.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine yönelik üç hafta gözlem altına alınmasına karar verildi.