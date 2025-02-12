Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın gençlerle bir araya gelip sohbet ettiği ‘’Motivasyon Buluşmaları’’ yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk buluşması Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Başkan İsmet Yıldırım’ın Ümraniye’de yer alan liselerin öğrencileriyle buluşup onlarla tecrübelerini paylaştığı motivasyon buluşmaları başladı. 14 farklı liseden yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Yıldırım, gençlerle sohbet edip sorularını cevaplıyor, gençlere tecrübelerini aktarırken onlarla fikir alış verişinde bulunuyor. Ümraniyeli gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için birçok çalışma yapan Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Motivasyon Buluşmaları" gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Gençler, bu programlar aracılığıyla Başkan İsmet Yıldırım’la bir araya gelerek birebir tanışıp sohbet etme imkânı buluyor.

"Motivasyon Buluşmaları" programında düzenli olarak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldırım; gençlerle yakından ilgileniyor, talep ve önerilerini dinliyor, gençler için yapılacak faaliyetlerden söz ediyor. Ayrıca konserler, tahmin etme oyunları ve soru-cevap bölümleriyle de eğlenceli dakikalar yaşanıyor.

Buluşmalara severek katıldığını ifade eden Başkan Yıldırım, "Motivasyon buluşmalarımız hayırlı olsun, hoş geldiniz, sizleri çok seviyoruz, Ümraniye’de genç olmak bir başka. Geçen sene üniversiteyi kazanan gençlerimize 10 bin lira burs dağıttık, inşallah bu sene de Ümraniye gençliği Haziran ayındaki sınavda başarı göstererek hepsi üniversiteye yerleşecek. Gençlerimizle bir araya gelmek, onlara tecrübelerimi aktarmak ve onların fikirlerini dinlenmek benim için çok önemli. Onların enerjisi ile doluyor, motive oluyoruz. Gençlerle buluşmalarımız düzenli olarak devam edecek’’ dedi.