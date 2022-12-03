Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 11. 00 sıralarında Ümraniye, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ikinci cadde üzerinde 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan mobilya imalathanesinde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anında binadan panikleyerek çıkmaya çalışan bir vatandaş, başını duvara vurarak hafif şekilde yaralandı. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, polis ekipleri yangına ilişkin çalışma başlattı.

Panikleyerek kaçmaya çalıştığı sırada yaralanan şahsın arkadaşı Semih Akkaya, "Ufak bir yaralanma, öyle çok bir şey yok. Tedbir amaçlı götürecekler. İçeride kalan herhangi birisi yok. İtfaiye ekipleri şu anda söndürme çalışması yapıyor. Arkadaşımın da durumu iyi, sadece gözlem amacıyla götürecekler” dedi.