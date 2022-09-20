Ümraniye’de boru hattında mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtardığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de boru hattında mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtardığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arsada kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sesin geldiği yeri kazmaya başladı. Dakikalar süren çalışmanın ardından ekipler yavru kediyi sıkıştığı boru hattından kurtardı. Tedavisi yapıldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin boru hattında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber olduğu ve dakikalar süren çalışmalar sonrası kedinin kurtarıldığı görülüyor.