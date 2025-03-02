Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayını çocuklarla birlikte karşıladı. Belediye tarafından düzenlenen ilk iftar etkinliğine 250’yi aşkın çocuk ve veliler katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ’İlk Oruç İlk İftar’ etkinliği, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı Sultan Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve 250’yi aşkın çocuk ve veliler katıldı. 4-15 yaş arası çocukların katıldığı etkinlikte, çocukların birçoğu ilk oruçlarını açma heyecanı yaşarken aileleri de bu heyecana ortak oldu. İftar öncesi çocuklar sahnede deve cüce oyunu oynadı ve ardından Nasrettin Hoca ve İbiş gösterisi yapıldı. Gösterilerin ardından, 10 yaşındaki Fatih Deligöz, Kuran-ı Kerim tilavetiyle programa renk kattı. Ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçlar heyecanla açıldı.

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Ali Demir, "Nasrettin Hoca ile İbiş’i çok sevdik, onun dışında yemeklerin de çok güzel olacağına inanıyorum. Ailemle geldim, burada olduğum için çok mutluyum dedi.

"Ramazan ayı demek, arınma ayı demek"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ramazanınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayı demek, arınma ayı demek. Böyle güzel çocuklarımızla birlikte olmak beni çok mutlu etti. İnternetten arkadaşlar böyle bir program olacağını sizlere duyurdu, sizler de sağ olun hemen programa katılmış oldunuz. 4 yaşından 15 yaşına kadar 267’ye yakın evladımız, ilk defa oruç tutan çocuklarımız burada iftara katıldı, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara yapılan pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla sona erdi