Ümraniye’de yaşayan 55 yaşındaki bir vatandaş, yaşadığı binanın 6’ncı katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ümraniye’de yaşayan 55 yaşındaki bir vatandaş, yaşadığı binanın 6’ncı katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Sadri Bayraktar, gece saatlerinde tek başına yaşadığı dairenin penceresinden iki bina arasındaki boşluğa düştü. Sabah saatlerinde bina boşluğunda bir şahsın hareketsiz şekilde yaptığını gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrası Bayraktar’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.