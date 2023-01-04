Ümraniye’de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.

Ümraniye’de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.

Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye’deki evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.