Ümraniye’de elektrik kablolarından alev çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ümraniye Şerifali Mahallesi Edep Sokak’ta bulunan elektrik kabloları alev aldı. Art arda patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik kablolarındaki yanma nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.
Kaynak: iha