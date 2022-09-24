Ümraniye’de hastane otoparkında park halinde bulunan ve doktora ait olan 600 bin TL değerindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de hastane otoparkında park halinde bulunan ve doktora ait olan 600 bin TL değerindeki motosikleti çalan hırsız kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saat 18.00 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34CYS 642 plakalı motosiklet sahibi doktor Berkin E. motorunu hastane otoparkına park etti. Bir süre sonra kimliği belirlenemeyen bir şahıs hastane otoparkına girerek doktor Berkin E.’ye ait olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından hırsızlık şüphelisi, hastane hemşiresi Özgür G. yi arayarak, "Motosiklete 80 bin TL verdik, parayı verin, motosikleti size verelim” diyerek mesaj attı. Daha sonra motosikletin resimlerini Özgür G.’ye yollayan şahıs ortalıktan kayboldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.