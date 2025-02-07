Ümraniye Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçedeki parklar ve Ümraniye Millet Bahçesi’ne toplam bin 100 kuş evi yerleştirerek doğaya destek olmaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi, kent yaşamında doğayla uyumlu projeler geliştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılından bu yana ilçedeki parklar ve Ümraniye Millet Bahçesi’ne toplam bin 100 kuş evi yerleştirildi. Bu projeyle, şehirde yaşayan kuşların güvenle barınabileceği alanlar oluşturulurken, çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve çevre bilincini artırmak da hedefleniyor. Kuş evleri, doğanın şehirle bütünleşmesine katkı sağlarken, ekosistemin korunmasına da yardımcı oluyor.