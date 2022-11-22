İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan sahte alkol operasyonları çerçevesinde, Ümraniye’de, sahte ve kaçak içki kolileme ve paketleme yeri olduğu belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan sahte alkol operasyonları çerçevesinde, Ümraniye’de, sahte ve kaçak içki kolileme ve paketleme yeri olduğu belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli eş zamanlı başlatılan sahte alkol operasyonları çerçevesinde, Ümraniye Dudullu’da kaçak içkileri kolileme ve paketleme yeri olarak kullanıldığı belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Etil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak tersiyer butik alkol elde ettikleri ve alkol kitleri ve aromalarının kullanıldığı adresin içki imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, çok sayıda alkol, etiket, kapak ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.