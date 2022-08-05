Olay, geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında karşılaşan iki genç arasında sözlü tartışma çıktı. Gençlerden biri yanında taşıdığı silahı çıkararak 17 yaşındaki Polat A.’yı elindeki silahla kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası Polat A. kurşunların hedefi oldu. Polat A. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Sağlık ekipleriyse ayağından yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Kırıkhan’da 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkhan’da 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ümraniye’de iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç silahla vuruldu. Saldırgan şahsın, genç çocuğu silahla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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