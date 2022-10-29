Ümraniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü fener alayı ile kutladı. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayram’ını coşkuyla kutladı.

Ümraniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü fener alayı ile kutladı. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayram’ını coşkuyla kutladı.

Ümraniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü fener alayı yürüyüşüyle kutladı. Kutlama, Ümraniye Saat Kulesi önünde kortej yürüyüşü ve fener alayı ile başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve binlerce Ümraniyeli vatandaş ellerinde bayraklar ve meşalelerle marşlar eşliğinde Santral Etkinlik Alanına yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla katılırken mehter takımı da vatandaşlara marşlarıyla eşlik etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürüyüşle kutlayan Ümraniyeliler dev Türk bayrağı açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında ses ve anons araçlarından yükselerek vatandaşlara doyasıya yaşatıldı. Santral Etkinlik Alanı’nda son bulan yürüyüşte vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılan Yiğit Tanhan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Ben Ümraniye Belediye’sinin basketbol takımı oyuncusuyum. Belediyemiz çok güzel bir etkinlik düzenliyor, iyi ki düzenlemişler. Çarşı’dan Ümraniye Metro durağına kadar yürüyeceğiz. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Burası çok kalabalık ve etkinlik çok iyi. Ümraniye Belediyesi’ni tebrik ederim" dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürüyüşle kutlayan Timur Güneren, "29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı yürüyüşüne katılıyoruz. Çarşı’dan Ümraniye’ye kadar gideceğiz. Ben burada özgür irademle konuşabiliyorsam hepsi Cumhuriyet sayesindedir. Biz elimizden geldiğince Cumhuriyeti kutladığımız yürüyüşlere katılmak istiyoruz. Ümraniye Belediyesi’ne çok teşekkür ederim bu yürüyüşü yaptığı için ve bizleri buraya getirdiği için. Sağlıklı bir şekilde yürüyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz, güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla etkinliğe katılan Yusuf Buğrahan Türk ise, "Buradan Santral’e yürüyeceğiz. Cumhuriyet’imizi kutlayacağız. Bu güzel organizasyon için Ümraniye Belediye’mize teşekkür ediyoruz. Bayraklarımız elimizde Cumhuriyetin 99. yılını kutlayacağız" diye konuştu.