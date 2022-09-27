Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs camiye giriyor. Camide gezinen şahıs masa üzerindeki kumbaradaki parayı fark ediyor. Sağa sola bakan hırsız kaşla göz arasında kumbaradaki parayı çalarak hızla camiden çıkıyor.

Olay, Ümraniye’de Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camii’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi namaz kılma bahanesiyle girdiği camide cemaatten toplanan yardım parasını masa üzerindeki kumbaradan çaldı. Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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