Ümraniye’de bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi Ferhat Emre P., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Ümraniye Altınşehir Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında Ferhat Emre P. ile baldızının sevgilisi Rüştü Can Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek ateş etti. Çıkan silahlı kavgada, Ferhan Emre P.’nin kayınbiraderi Murat Polat ile Rüştü Can Ü. vurularak yaralandı. Murat Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Rüştü Can Ü. Ümraniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheli Ferhat Emre P., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Ferhat Emre P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.