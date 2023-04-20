Ümraniye Belediyesi bayram öncesi pastaneler de denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde fiyat etiketi olmayan bir işletmeye bin 375 lira, eldiven ve bone kullanmadığı tespit edilen iki pastanelere ise toplam bin 240 lira para cezası kesildi.

Ümraniye Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri bayram öncesi pastanelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler Ümraniye’de bulunan pastaneleri bir bir ziyaret etti. Denetimlerde, işletme ruhsatı, eldiven ve bone kullanımı, ekmek gramajı, ürünlerin tazeliği ve fiyat etiket kontrolleri yapıldı. Eldiven ve bone takmadığı belirlenen iki dükkana toplamda bin 240 lira, fiyat etiketi bulunmayan bir pastanelere ise bin 375 lira para cezası kesildi.

“Mevzuat çerçevesinde bin 375 lira tutarında bir idari yaptırım uyguladık”

Denetimlere ilişkin konuşan Ümraniye Belediyesi Zabıta Amiri Ömer Ergin, “Bayram dolayısıyla toplumumuzda tatlı tüketimi artmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın hijyen ortamında hazırlanmış ürünlerin tüketimini sağlamak amacıyla denetim yapıyoruz. İmalat kısmına Tarım İlçe Müdürlüğü’nde ki arkadaşlarımız bakıyor, biz o kısma müdahale etmiyoruz. Satış bölümünde genelde denetim yapıyoruz. Bu çerçevede denetim gerçekleştirdik. İşletmemiz de ürünler taze görünüyor fakat etiketlerinin olmadığını tespit ettik. Uyarı mahiyetin de cezai işlem uygulayacağız. Mevzuat çerçevesinde bin 375 lira tutarında bir idari yaptırım uygulayacağız. Ekmek ürünlerimizin gramajlarının normal olduğu görüldü. Bu çerçevede işletme yetkilisini uyardık. Bayrama kadar diğer işletmeler de dahil denetimlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.