Ümraniye’de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Olay, saat 21.00 sularında Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde bulunan Metrogarden Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. AVM’nin çatı katında bulunan havalandırma motorları sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı olarak UMKE ekipleri de olay yerine geldi. Yangına dışarıdan merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında alışveriş merkezinin otoparkına girişler kapatıldı.