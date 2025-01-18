Ümraniye’de dükkanda çıkan yangın çatıya sirayet etti. 2 katlı binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanların bulunduğu katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyeti sağlarken itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

Yangını gören vatandaş Erdi Yarımkol, “Kalktık kapıya vurdular yangın var diye çıktık baktık. 10 dakikada yandı gitti. Elektrik kontağı diyorlar. Burada 2 tane ev ve berber var” dedi.