Ümraniye TEM’de seyir halinde olan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ticari araca çarptı. Çarpmanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ümraniye TEM’de seyir halinde olan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ticari araca çarptı. Çarpmanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay gece saat 03.00 sularında, Ümraniye TEM Çakmak Mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. 16 TAY 20 plakalı kamyonet sahibi seyir halinde otoyolda ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü M.D. kontrolündeki 34 FPD 517 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın sonucunda, 34 FPD 517 plakalı ticari otomobilin içinde bulunan M.D. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 TAY 20 plakalı kamyonet ise çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobilde bulunan iki kişiden biri yaralanırken, kamyonet ile çarpan kişi ise yaralı şekilde tellerden atlayarak yolun yan tarafında bulunan yeşil alana kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu aracın içinde sıkışık vaziyette olan M.D. olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Otomobil içinde cansız şekilde sıkışan M.D.’yi ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartarak ambulans ekiplerine teslim etti. Kamyonetle bariyerlere çarpan ve kimliği tespit edilemeyen şahıs ile ilgili polis ekipleri yolun kenarında bulunan yeşil alanda çalışma başlattı. Kaza sonucu Ümraniye TEM Edirne istikametindeki yol geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Polisin ise olay ile incelemeleri sürüyor.