Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Projeler Birimi tarafından “ERASMUSDAY” çerçevesinde 200 öğrenciye bilgilendirme semineri verildi.

Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Projeler Birimi tarafından “ERASMUSDAY” çerçevesinde 200 öğrenciye bilgilendirme semineri verildi.

Ümraniye Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından saat 08.30’da belediye merkez binasında düzenlenen seminerde Erasmus+ programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi konularda bilgi verilerek, yurtdışında gönüllülük fırsatları anlatıldı. Seminerin ardından öğrenciler Üsküdar’a giderek Valide Sultan Gemisi ile boğazı gezdi. Öğrenciler çay ve simit ikramı eşliğinde boğazın tadını çıkardı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da boğaz gezisinde öğrencilerle bir araya geldi. Boğaz turunun ardından düzenlenen bilgi yarışmasında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Eurodesk programının temsilcisi olduk”

Boğaz gezisinde açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Biz Ümraniye Belediyesi olarak Erasmus’la ilişkili Eurodesk programının temsilcisi olduk. Türkiye Ajansı bu programı Ankara’ya gitmeden temsilci olarak bize verdi. Yani bizim Anadolu yakasında olsun, İstanbul’da olsun gençlerimiz yurt dışıyla Erasmus programına veya okullarımız katılmak istiyorlarsa bizim aracılığımızla bu programı beraberce tanzim edip, düzenleyip Erasmus programını geliştirebiliyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak yetkili olduk. Bu gençler şimdi pırıl pırıl. Biz de onlara belediyemiz olarak yardımcı oluyoruz” dedi.

Seminere katılan öğrenci Birsen Beyza, “Okulumuzun Erasmus programları var fakat bu Eurodesk programının Ümraniye’ye gelmesi gerçekten biz Ümraniyeli gençler için çok büyük bir avantaj oldu. Yurtdışındaki öğrencilerle değişim programı adı altında yurtdışında okuma olanağı gerçekten bizler için çok büyük bir avantaj. Eurodesk programında emeği geçen herkese başta İsmet Yıldırım olmak üzere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.