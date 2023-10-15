Ümraniye Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne 1 milyon 694 bin TL malzeme yardımında bulundu. Yardım malzemelerinin dağıtım törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Ümraniye Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne 1 milyon 694 bin TL malzeme yardımında bulundu. Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleşen malzeme dağıtım törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçe genelinde spor faaliyetlerinde bulunan kulüplerin öğrencileri, aileleri ve eğitmenleri katıldı. Tören renkli görüntülere sahne oldu. Konuyla ilgili konuşan Ümraniye Spor Kulübü futbol altyapı direktörü Fatih İbradı, “Belediyemizin organizasyonu Ümraniye ilçesindeki 16 kulübümüzü kapsayan bir organizasyon oldu. Biz Ümraniye Spor Kulübü olarak aynı zamanda Ümraniye ilçesindeki 15 amatör kulüp olarak çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılmasıyla ilgili hem asli bir görevimiz var hem de sosyal sorumluluğumuz bu. Dolayısıyla bize bu yolda destek veren belediyemize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.