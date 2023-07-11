Ümraniye Belediyesi’nin gençler için açtığı spor okulunda eğitim alan yüzlerce genç derece yaparak üniversitelere girdi. Spor yöneticiliği, antrenörlük, egzersiz ve spor sağlığı gibi alanlarında okumak isteyen gençlerin girdiği spor okulunda, antrenman ve spor mülakatları profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlık yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlık kursları çerçevesinde açılan spor okullarında ücretsiz eğitim gören yüzlerce genç derece yaparak üniversitelere yerleşti. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor sağlığı gibi alanlarda okumak isteyen yüzlerce genç istedikleri bölümleri kazanabilmek için Ümraniye Belediyesi tarafından açılan spor okullarında eğitim görüyor. 9’uncu yıla girdiği belirtilen Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kurslarında spor liseleri, bekçilik, polislik ve askerlik mesleğine girişte uygulanan spor mülakatına hazırlanan gençlerde bulunuyor.

Yavuz Selim Tuncer: “24 branşta sporcumuz var”

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, “Ümraniye Belediye Spor kulübümüz olarak yaklaşık 24 branşta bine yakın sporcumuz var. Şu anda bulunduğumuz kapalı spor salonu içerisinde de BESYO sınavlarına ve spor lisesi, polis lisesi sınavlarına girecek olan öğrencilerimizi burada yetiştiriyoruz. Burada 287 tane sporcumuz var. Sınav sürecimiz başladı ve bizim vermiş olduğumuz eğitimlerden gerek BESYO sınavlarını kazanan birçok öğrencimiz var. Ben bu noktada heps ile gurur duyuyorum” dedi.