Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Onikişubat’taki Kale Mahallesi ve Ilıca Köyü’nde depremzede vatandaşlara gıda, giysi, su, süt, bebek maması, yorgan ve battaniye dağıtımında bulundu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Belediye olarak, bölgedeki ihtiyaçları aralıksız olarak gidermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz her an sahadaki çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Onikişubat’taki Kale Mahallesi ve Ilıca Köyü’nde depremzede vatandaşlara gıda, giysi, su, süt, bebek maması, yorgan ve battaniye dağıtımında bulundu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Belediye olarak, bölgedeki ihtiyaçları aralıksız olarak gidermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz her an sahadaki çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan Ümraniye Belediyesi ekipleri, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere birçok alanda aktif olarak görev alıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a kurulan aşevleriyle her gün binlerce afetzedeye yemek veriliyor.

Ümraniye Belediyesi bu kez de Kahramanmaraş Onikişubat’taki Kale Mahallesi ve Ilıca Köyü’nde depremden zarar gören vatandaşlara gıda, giysi, su, süt, bebek maması, yorgan ve battaniye yardımında bulundu. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret ederek, yardımları teslim etti.

Konteyner kent kuruluyor

Tüm imkânlarını depremden zarar gören vatandaşlar için seferber eden Ümraniye Belediyesi bölgeye 500 evden oluşan bir konteyner kent inşa ediyor. Kurulumun yapılacağı bölgede alt yapı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul’da imalatı yapılan konteynerlerin ilk bölümü bölgeye sevk edildi. A’dan Z’ye kadar bir ailenin barınma ihtiyaçlarına karşılık verecek nitelikte tasarlanan evler kısa bir süre içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulacak.

“Birçok alanda yüzlerce personelimizle sahadayız”

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Ülkemizi yasa boğan felaketin ardından ekiplerimizle gecemizi gündüzümüze katarak afetzedelerin yaralarını sarma gayreti içerisindeyiz. Arama-kurtarma ekibimiz başta olmak üzere, birçok alanda yüzlerce personelimizle sahadayız. Kurduğumuz aşevleriyle vatandaşlarımıza ve çalışmalarda görev alan ekiplere üç öğün yemek veriyoruz. Temizlik noktasında da yine ekiplerimiz bölgedeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 500 ailenin barınacağı konteyner kentimizin kurulum çalışmaları da süratle devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz, Kahramanmaraş’ın Kale Mahallesi ve Ilıca Köyü’nde çadırlarda kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gıda, giysi, su, süt, bebek maması, yorgan ve battaniye yardımında bulundu. Deprem olduktan kısa süre sonra kapalı pazar alanımızda oluşturduğumuz yardım toplama merkezinden de bölgeye 208 tır yardım malzemesinin de bölgeye ulaşmasını sağladık. Belediye olarak, bölgedeki ihtiyaçları aralıksız olarak gidermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz her an sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Gün birlik olma zamanıdır” dedi.