Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi, deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere 7/24 hizmet veriyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Arkadaşlarımız, çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızı dinleyerek, doğru yerlere yönlendirme yapmak suretiyle sorunlarına çözüm bulmada yardımcı oluyor” dedi.

Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi, deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere 7/24 hizmet veriyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Arkadaşlarımız, çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızı dinleyerek, doğru yerlere yönlendirme yapmak suretiyle sorunlarına çözüm bulmada yardımcı oluyor” dedi.

Depremin hemen ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesinde önemli çalışmaların altına imza attı. Kısa süre içinde deprem bölgesine ulaşan Arama Kurtarma Ekibi enkaz altından 24 kişiyi kurtardı. 3 farklı şehre kurulan aşevleriyle günde 8 bin kişiye yemek ikram eden Ümraniye Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana içinde her türlü yardım malzemesinin yer aldığı 200’den fazla yardım tır’ını depremzedelere ulaştırdı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde de 500 evden oluşan bir konteyner kent kurma çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesinden Ümraniye’ye gelen vatandaşları da yalnız bırakmayarak, kendilerine gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri teslim ediyor.

Sorun çözen numara

Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Çözüm Merkezi’ kurulduğu 2010’dan bu yana ilçe sakinlerinin talep, öneri ve şikâyetlerini dinleyerek, kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Yılda ortalama 200 bin çağrı karşılayan ve her türlü kriz anında aktif bir şekilde görev alan Çözüm Merkezi, vatandaşlarla ilgili birim ve kurumlar arasında köprü görevi görüyor. Çözüm Merkezi, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından da yoğun mesai yürütüyor.

Çözüm Merkezi, AFAD ve Ümraniye Kaymakamlığı’yla koordineli bir şekilde çalışarak, 444 9 822 numaralı telefon üzerinden merkeze ulaşan depremzedelere talep, öneri ve şikâyetlerine karşılık çözüm üretecek ilgili birim ve kurumalara anında yönlendirmelerini yapıyor.

“Misafirlerimiz olan afetzedelerin ihtiyaçlarına çözüm bulmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz”

Başkan İsmet Yıldırım da yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi olarak yaşadığımız afetin yaralarını sarmak için tüm birimlerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Belediyemizin birimlerinden biri olan Çözüm Merkezi’miz de bu çalışmaların en önemli aktörlerinden biri. Belediye olarak yalnızca deprem bölgesinde çalışma yürütmüyoruz. Afetten etkilenen ve Ümraniye’ye yakınlarının yanına gelen vatandaşlarımızla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Misafirlerimiz olan afetzedelerin ihtiyaçlarına çözüm bulmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çözüm Merkezi’miz tam da bu noktada önemli bir görev ifa ediyor. Arkadaşlarımız, çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızı dinleyerek, doğru yerlere yönlendirme yapmak suretiyle sorunlarına çözüm bulmada yardımcı oluyor. Ümraniye Belediyesi olarak tüm birim ve personelimizle depremin izleri silininceye kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.