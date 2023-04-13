Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) geleneksel hale getirmiş olduğu ümmet iftarlarına bu yılda devam ediyor.

Şehre eğitim almak için gelen yaklaşık seksen ülkeden beş bin üniversite öğrencisine maddi manevi destek olmayı kendine şiar edinen ERULDER, bu yılda iftar sofralarını ümmetin gençlerine açtı. ERULDER, asrın felaketinden dolayı üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde ülkesine gidemeyen evlerde ve yurtlarda kalan uluslararası öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Dernek merkezinde ve değişik mekanlarda verilen iftar yemeklerine onlarca ülkeden yüzlerce öğrenci katılıyor. Verilen iftarların dışında ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencilere maddi destek veren ERULDER, evde kalan öğrencilere de ramazan kumanyası dağıtımı yapıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere derneğe ulaşan zekat,fitreleri veren ERULDER, öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret ediyor.

Ümmet iftarlarına katılan Atatürk Üniversitesi doktora öğrencisi Burundili Abdulsamet, dernek faaliyetlerinden bahsederken şunları ifade etti ’’Her yıl ramazan ayı Erzurum’da büyük bir coşku ile geçiyor. İnsanlar çok cömert ve yardımseverler. Her gün bir yere iftara gidiyoruz. Derneğimiz bütün iftar programlarını organize ediyor. Evde kalan arkadaşlarımıza gıda kolisi götürüyorlar. hasta ve ihtiyaçlı olan öğrencileri gözetiyor devamlı yardım ediyorlar. Erzurum’da olmaktan çok mutluyum, burası gerçek bir İslam şehri. Ramazanlar burada çok güzel geçiyor’’ dedi.