Umman Devleti Kuzey Sharqiyah Bölgesi belediye başkanları bir dizi ziyaret için Trabzon’a geldi.

Yerel belediyelerle deneyim paylaşımı ve istişare toplantıları yapmak üzere Trabzon’a gelen Umman Devleti Kuzey Sharqiyah Bölgesi belediye başkanları Hamad Al Ghailani, Moosa Al Mahruki, Nasser Alaamri, Abdallah Al Siyabi ve Yousuf Al Yahmadi ile beraberlerindeki heyet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Genç, “Umman’dan gelen değerli belediye başkanlarını şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı işbirliği ve tecrübe paylaşımı, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma adına atılan büyük adımlardır. Bu anlamda, bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak hem kültürel hem de ekonomik kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

“2023 yılında Trabzon’umuzda ağırladığımız 1 milyon 319 bin 299 turist arasında, Umman’dan gelen 60 bin 375 ziyaretçi yer aldı" diyen Genç "Umman, Trabzon’a en çok turistin geldiği ikinci ülke. Karşılıklı ziyaretler, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam etmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.