DÜZCE(İHA) – Düzce’de UMKE birimi tarafından düzenlenen zorlu eğitim tatbikatını başarı ile tamamladılar.

Düzce Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi tarafından, Ambulans Servisi Başhekimliği, Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gölyaka İlçe Hastanesi’nde görev yapan, 5 Hekim, 12 hemşire, 1 laborant (hemşire), 2 anestezi teknisyeni, 3 AABT, 2 ATT olmak üzere toplamda 25 gönüllü kursiyer UMKE temel eğitimi aldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim salonunda 2,5 gün süren salon eğitiminden sonra, Gümüşova ilçesi Dereköy Mesire Alanında, 2,5 gün temel eğitim kampı düzenlendi. Toplamda 48 personele, dar alanlarda enkaz altı medikal müdahale ve kurtarma, olağan dışı durumlar, acil olaylar ve afet durumlarında lojistik destek personel barınma ve acil müdahale ünitesi kurulumu, doğada hayatta kalma, yön bulma, eğitici ve zorlu parkurlarda zamana karşı ekipler arası yarışma, çoklu trafik kazalarında medikal kurtarma, triaj kuralları, olay yeri yönetimi, çığ, deprem, yangın, sel felaketinde medikal müdahale ve kurtarma, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer saldırı ve tehtidlerde medikal müdehale, kurtarma, arınma ve ekipman, derin kuyu ve yüksek irtifada kurtarma, dağda arama kurtarma eğitim ve uygulamaları yaptı.

Doğal afetler başta olmak üzere sağlık alanında kazazede ve yaralananların ihtiyaç duyduğu her anda, medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personelleri, aldıkları eğitimleri tatbikatlarla pekiştirerek güçlendirmiş, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanmışlardır.