Sinop’ta UMKE ekipleri tarafından temel kurtarma eğitimi yapıldı.

UMKE görevlileri Sinop’ta ilk yardım, arama kurtarma teknikleri ve kriz yönetimi konularında temel eğitim gerçekleştirdi. Eğitime katılan 15 gönüllü eğitimi başarıyla tamamladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda varlığı ile güven veren UMKE, yeni üyelerimizle gücüne güç katıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan 15 yeni gönüllümüz, acil durum müdahalesi, ilk yardım, arama kurtarma teknikleri ve kriz yönetimi gibi hayati beceriler kazandı" denildi.